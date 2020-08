"Pytanie na śniadanie" skończyło 18 lat. Zobacz, kto prowadził program w przeszłości. Możecie się zdziwić

Ten kapitalny duet świetnie znacie z "Dzień Dobry TVN", jednak nie każdy pamięta, że Dorota Wellman i Marcin Prokop zadebiutowali razem przeszło ponad 15 lat temu w "Pytaniu na śniadanie". Po dwóch latach pracy w TVP zdecydowali się razem przejść do TVN, z którym to związani są do dziś.



