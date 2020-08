Tragiczna śmierć Piotra zmusiła Agnieszkę do zrezygnowania z prowadzenia drugiej edycji "Big Brohtera". Po kilku miesiącach od wypadku męża na jeziorze Kisajno wróciła do pracy jako redaktorka w Newonce Radio. Po ponad półrocznej przygodzie za mikrofonem zdecydowała się dołączyć do ekipy "Dzień dobry TVN". Pierwszy jej program już 14 września. Trzymamy kciuki!