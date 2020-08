Służba i wszyscy przebywający w otoczeniu królowej muszą bacznie obserwować jej gesty i to, co robi z torebką. Okazuje się bowiem, że jeśli monarchini przełoży torebkę z lewej ręki do prawej, sygnalizuje, że pora, by skrócić przedłużającą się konwersację z danym rozmówcą. Stawiając torbę na stole, Elżbieta II daje do zrozumienia natomiast, że czas zakończyć dane spotkanie w ciągu pięciu minut.