W latach 90' byli gwiazdami. Jak potoczyły się ich losy? Macaulay Culkin się ustatkował, a Shannen Doherty walczy z rakiem

Macaulay Culkin zadebiutował na wielkim ekranie jako mały chłopiec. To seria dwóch filmów o przygodach Kevina sprawiła, że nagle poznał go cały świat. Niestety jego życie po wielkim sukcesie nie było usłane różami. Zerwany kontakt z rodziną, burzliwe związki, skłonności do używek i problemy z prawem mocno odbiły się na jego życiu zawodowym, jak i prywatnym. Zdjęcia mówiły same za siebie.



PacificCoastNews.com/ East News

Na szczęście w życiu aktora nastąpił niemały przełom. Porzucił używki i wrócił do formy. Zbiegło się to w czasie z nową miłością. Macaulay Culkin spotyka się z Brendą Song, którą z pewnością wielu kojarzy z serialu "Nie ma to jak hotel". Ostatnio paparazzi przyłapali tę dwójkę na randce w parku rozrywki.



East News