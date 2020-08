Na szczęście już rok później Macaulay Culkin zaczął wracać do formy. Zbiegło się to z jego randkami z gwiazdą Disneya, Brendą Song. Para zaczęła być widywana razem na kolacjach czy w parku rozrywki. Wygląda na to, że do tej pory Macaulay Culkin i Brenda Song (gwiazda serialu Disneya "Nie ma to jak hotel") świetnie się ze sobą dogadują. Ostatnie ich wspólne zdjęcia pochodzą co prawda z 2019 roku, ale do mediów nie trafiły żadne plotki o możliwym rozstaniu pary. Wiele wskazuje więc na to, że aktor wreszcie wyszedł na prostą, jest w szczęśliwym związku i poradził sobie z demonami przeszłości.

