20 lat temu padł pierwszy klaps na planie "M jak miłość". Przypominamy, jak kiedyś wyglądała obsada serialu

"M jak miłość" to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych polskich seriali. O jego sukcesie świadczy fakt, że w tym roku obchodzi 20 lat, a wciąż jest jedną z najchętniej oglądanych produkcji. Do tego nic nie wskazuje na to, by miało się to zmienić. 20 lat temu, dokładnie 25 sierpnia, na planie "M jak miłość" padł pierwszy klaps, o czym przypomniała Kasia Cichopek na Instagamie. My tymczasem przypominamy, jak wyglądała obsada serialu na samym jego początku.

Kasia Cichopek i Marcin Mroczek Instagram/mjakmilosc.official/katarzynacichopek Kinga i Piotrek Zduńscy Kasia Cichopek wrzuciła na Instagram swoje i Marcina Mroczka zdjęcie sprzed 20 lat, kiedy to zaczynali grać w 'M jak miłość'. Do tej pory wcielają się w role Kingi i Piotra Zduńskich. Bohaterowie produkcji przez 20 lat przeszli wiele, a swoimi doświadczeniami mogliby obdarować niejedną parę w prawdziwym życiu. 20 lat temu padł pierwszy klaps na planie serialu @mjakmilosc.official. Miałam wtedy 17 lat i nie śniłam nawet, że spędzę na planie 20 lat. Jestem wdzięczna i dumna - napisała Kasia Cichopek, świętując rocznicę serialu. Wyświetl ten post na Instagramie. 20 lat temu padł pierwszy klaps ?? na planie serialu @mjakmilosc.official ???????? miałam wtedy 17 lat i nie s?niłam nawet, z?e spe?dze? na planie 20 lat. Jestem wdzie?czna i dumna ?? #dumna #wdzie?cznos?c? #blessed #onset #serial #tvseries #20thanniversary #20lecie Post udostępniony przez Katarzyna Cichopek (@katarzynacichopek) Sie 25, 2020 o 1:14 PDT Obecnie serialowi Zduńscy przeżywają kryzys. Piotrek ma wylecieć bowiem do USA i to na trzy miesiące. Jakby tego było mało, będzie mu towarzyszyć koleżanka z pracy. Czy związek Kingi i Piotrka przetrwa? Z pewnością się przekonamy.