Medialne doniesienia potwierdziły się. Kinga Rusin odchodzi z "Dzień dobry TVN" po 15 latach pracy. Dziennikarka poinformowała opinię publicznej o swojej decyzji na Instagramie, dając jednak do zrozumienia, że to nie koniec jej przygody z telewizją. Rusin zapowiedziała, że chce "zająć się poważniejszym dziennikarstwem" i nie ukrywa, że być może będzie to polityka. Jaką drogę zawodową obierze teraz Kinga, przekonamy się niebawem, tymczasem warto powspominać, jak udało jej się zostać najpopularniejszą prezenterką w kraju.