Być może nie każdy wie, że Iza Miko również zaczynała karierę we wczesnej młodości. Ona również występowała w "Tik-Taku" i śpiewała w Fasolkach. Już wtedy rozwijała swoje talenty oraz zainteresowania. Gdy miała 7 lat, zagrała w filmie "Pan Kleks w kosmosie". Głośno zrobiło się o niej, gdy zamieszkała w USA i w 2000 roku zagrała w filmie "Coyote Ugly". Potem wystąpiła w takich produkcjach jak: "The Forsaken", "Save The last Dance 2", "Kochaj i tańcz" czy "The Clash Of The Titans", "Czas bohaterów", "Two Jacks", a także "Cobu".