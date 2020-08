Pomiędzy Rabczewska a Górniak przewija się natomiast Steczkowska. "Jusia" oficjalnie była skonfliktowana z Dodą po tym, jak tam wyśmiewała ją na oczach całej Polski w show "Gwiazdy tańczą na lodzie".

Panie znalazły jednak nić porozumienia i w lutym 2019 roku pogodziły się. Podczas izolacji zorganizowały nawet wspólnego live'a i spijały sobie z dzióbków. Nieoficjalnie natomiast mówi się o złych relacja między Justyną a Edytą. Panie wprawdzie wystąpiły w jury jesiennego "The Voice of Poland" w 2014 roku, jednak później do spotkania nie doszło, a Górniak dała do zrozumienia, że Steczkowska nie była godną zaufania osobą, przez co miała zablokować koleżance posadę trenera w zbliżającej się edycji show dwójki.