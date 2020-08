Arkadiusz Krygier czyli serialowy aspirant sztabowy Olgierd Mazur to doświadczonny śledzczy, który w pracy kieruje się głównie intuicją. Jest nieustępliwy i bywa bezwględny dla bandytów. Czy w życiu prywatnym jest podobny do swojej postaci? Otóż nie. Aktor jest wyjątkowo ciepłą i rodzinną osobą. Na swoim profilu na Instagramie publikuje głównie zdjęcia z rodzinnych wypadów i relacjonuje czas, który spędza z dziećmi. Miłość do żony ma wypisaną na twarzy. Szczęściara!