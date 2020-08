Najbogatsi użytkownicy TikToka na świecie. Zarobki? Nawet 5 milionów dolarów

Michael Le zajął szóste, lecz nadal zaszczytne, miejsce w rankingu najlepiej zarabiających użytkowników TikToka. Młody mężczyzna nie należy do osób nieśmiałych i ma jasno postawiony cel - chce zostać najbardziej rozpoznawalnym influencerem na świecie. Do publikowanych w aplikacji nagrań podchodzi z dużą starannością. Dba, by każdy filmik był nie tylko formą zabawy, ale również opowiadającym konkretną historię skeczem. Największą sławę zyskał dzięki nagraniu, na którym pojawił się z pięcioletnim bratem - obaj prezentują układ taneczny na... ruchomych schodach. To jeden z najchętniej udostępnianych filmików aplikacji. Młodzieniec w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy zarobił 1,2 miliona dolarów. Głównym źródłem jego dochodów jest współpraca z producentami napojów energetycznych, które promowane są na TikTokowym koncie Michaela Le.