Peggy ze "Świata według Bundych" zmieniła się nie do poznania. Po tapirowanych ognistych włosach nie ma ani śladu

Katey miała niełatwą przeszłość nie tylko ze względu na swoje uzależnienie, ale również traumatyczne przeżycia w okresie dorastania. Urodziła się w artystycznej rodzinie. Jej matka była piosenkarką, a ojciec reżyserem. Od najmłodszych lat czuła presję i dążyła do tego, by zadowolić swoich rodziców zarówno wyglądem, jak i zdolnościami. W 1981 roku na planie miniserialu produkowanego przez NBC doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął jej tata, Boris Sagal.