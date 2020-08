"Moment prawdy" doczekał się dwóch sezonów. Telewizja Polsat emitowała go w latach 2009-2010, a prowadzącym był Zygmunt Chajzer. Nie każdy wie, ale pierwowzorem formatu był kolumbijski program "Nada más que la verdad".

O co chodziło w programie? Uczestnicy przed nagraniami podłączani byli do wariografu i mieli odpowiedzieć na serię bardzo intymnych pytań. Później, już na antenie, w towarzystwie trojga bliskich osób, mieli znów na nie odpowiedzieć (dopiero wówczas dowiadywali się, co wykazywał wariograf). Aby przejść do kolejnej rundy, a tym samym wygrywać coraz większe pieniądze, musieli odpowiadać zgodnie z prawdą. Za każdym razem ich odpowiedź była weryfikowana z tym, co pokazał wcześniej wykrywacz kłamstw.

Cóż to były za emocje, kiedy na jaw, na oczach całej Polski, wychodziły zdrady, problemy osobiste uczestników czy ich grzeszki i słabości.



Screen 'Moment prawdy' Ipla