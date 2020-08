Przed emisją "Mam Talent" i "The Voice of Poland", to program "Idol" lansował młodych muzyków. Nie wszyscy finaliści muzycznego show zrobili jednak karierę w branży. Sprawdzamy, co u nich słychać.

Alicja Janosz Kapif Alicja Janosz Alicja Janosz była nastolatką, gdy wygrała pierwszą edycję "Idola". Wówczas było o niej bardzo głośno, a to dlatego, że starała się jak najlepiej wykorzystać pięć minut sławy. Wydała solową płytę, próbowała swoich sił na Eurowizji, a także prowadziła listę przebojów w 4fun.tv. Później jednak zrobiło się o niej cicho. Obecnie spełnia się przede wszystkim jako żona i matka, ale to nie oznacza, że zapomniała o muzyce. W tym roku wydała płytę z piosenkami dla dzieci.

instagram.com/alicjajanoszofficial/ Kilka dni temu Janosz świętowała 10. rocznicę ślubu. Z tej okazji pokazała obserwatorom archiwalne zdjęcia z ceremonii.

