Jedno z ostatnich zdjęć Gosi Andrzejewicz na jej instagramowym profilu wywołało niemałą burzę. To dlatego, że wokalistka postanowiła nieco upiększyć swoją twarz w programie graficznym. Niestety efekt był taki, że 'Wojowniczka' wyglądała niewyraźnie i nierealnie. To nie usprawiedliwia jednak hejterów. W kolejnym wpisie gwiazda opowiedziała na krytykę. Zwróciła się też do twórców 'Vogule Poland'.

I Wy walczycie o tolerancję w tym kraju szydząc z moich zdjęć? Naprawdę tak bardzo Was to bawi?