Kendall Jenner zaprezentowała wnętrza mieszkania. Turkusowe blaty w kuchni piękne, ale spójrzcie na kafelki w łazience. Genialne!

Mieszkanie Kendall Jenner

Zawsze marzyłam o pojawieniu się na okładce magazynu Architectural Digest przez moją ogromną miłość do nieruchomości i projektowania wnętrz. Nakręciliśmy to tuż przed kwarantanną. To mieszkanie to moje sanktuarium, o którym zawsze marzyłam - napisała pod postem na Instagramie.