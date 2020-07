Te gwiazdy zna każdy, ale mało kto wie, że mają polskie korzenie. Phoebe z "Przyjaciół" i Natalie Portman to dopiero początek!

Coraz więcej naszych znanych rodaków zyskuje sławę na całym świecie. Margaret, Tomasz Kot, Anja Rubik? To tylko nieliczni, który są rozpoznawalnymi osobami poza granicami naszego kraju. Jesteśmy dumni, że wielkie gwiazdy są również wśród nas. Możemy szczycić się też tym, że wiele celebrytów z Hollywood ma polskie korzenie. Nie są to drugoligowe gwiazdeczki, a aktorzy czy wokaliści z pierwszych stron gazet. Kto mógłby przylecieć do Polski odwiedzić swoich bliskich?

Natalie Portman David Fisher/REX / Rex Features/East News Natalie Portman Natalie Portman od wielu już lat jest jedną z najpopularniejszych aktorek na świecie. Gwiazda pojawia się na uroczystych galach, najczęściej zachwycając eleganckimi stylizacjami. Choć na co dzień mieszka w Hollywood, ma polskie korzenie. Jej dziadkowie (rodzice taty) pochodzą bowiem z Rzeszowa. Aktorka miała wielu krewnych z Polski, którzy zginęli jednak z rąk Niemców podczas drugiej wojny światowej - byli więźniami w Auschwitz.