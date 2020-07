Gigi Hadid tak naprawdę nazywa się Jelena Noura Hadid. Swój pseudonim zyskała w szkole podstawowej. Chodziła do klasy z dziewczynką, której imię brzmiało podobnie, co było niewygodne dla nauczyciela. Zwrócił się z prośbą do rodziców przyszłej modelki, by wymyślili, jak można by mówić na nią inaczej. Zaproponowali właśnie Gigi, co tak do niej przylgnęło, że do dziś się nim posługuje.