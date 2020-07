Joanna Kurowska za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazała internautom bardzo ciekawą wiadomość. Aktorka wróciła wspomnieniami do serialu "Graczykowie", w którym odgrywała jedną z głównych ról. Przy okazji wrzuciła archiwalne zdjęcie i ogłosiła reaktywację komedii. Czy to oznacza, że już wkrótce ruszą zdjęcia do kolejnego sezonu zapomnianego już hitu? Z taką prośbą do producentów zwrócili się ponoć fani serialu. Zobaczcie, jak zmienili się bohaterowie "Graczyków".

'Graczykowie' Instagram/ @joannakurowska_official "Graczykowie" "Graczykowie" gościli w polskich domach na ekranach telewizorów przez dwa lata: od 1999 do 2001 roku. Aż trudno uwierzyć, że od emisji ostatniego, pięćdziesiątego siódmego odcinka minęły już dwie dekady. Komedia przyciągała rzeszę widzów przed odbiorniki dzięki zabawnym dialogom i kuriozalnym scenom. Prawdziwą furorę robił sąsiad Graczyków - "Buła"!