Po wydaniu drugiej płyty Corbin Bleu dostał rolę w serialu telewizyjnym "The Beautiful Life". Niestety ten z powodu bardzo słabej oglądalności spadł z anteny. Na szczęście niedługo po tym, aktor został zaangażowany w wielokrotnie nagradzanym musicalu na Broadwayu "In The Heights", co zapoczątkowało jego przygodę z teatrem.