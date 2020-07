Italia jest jednym z ulubionych miejsc Mariny i Wojtka. To właśnie tam bramkarz rozwija swoją karierę sportową i mieszka przez większość miesięcy w roku. Nic więc dziwnego, że Szczęśni obrali ten kierunek podróży. Dodatkowo zawitali do Portofino, by przyjrzeć się pięknym krajobrazom i skosztować lokalnego jedzenia. Wokalistka na Instagramie zacytowała nawet słowa popularnej piosenki, które sugerują, że właśnie w tym turystycznym mieście odnalazła swoją miłość.