Ich przeboje zna każdy, jednak oni zniknęli ze sceny. Sprawdziliśmy, jak dziś wyglądają. Nie wszystkim czas działa na korzyść

Danny to szwedzki wokalista, który podbił serca polskiej publiczności hitami: "If only you" oraz "Tokyo". Jego kariera w Polsce rozwijała się na tyle dobrze, że wspólnie z Sashą Strunin nagrał wspólny kawałek "Emely". Danny miał wtedy zaledwie 23 lata.



Teraz to już dorosły facet, który nadal zajmuje się muzyką, jednak poza Szwecją już nie jest o nim tak głośno. Zobaczcie, jak się zmienił.



instagram.com/dannysaucedo/