Od tamtej pory Kulawik sporadycznie pojawia się w "Dzień Dobry TVN". Mimo upływu lat widzowie nadal są ciekawi, co u niej słychać. Dzieje się. Co prawda Klaudia nadal stroni od show-biznesu, ale to nie oznacza, że porzuciła muzykę. Rok temu ukończyła studia na British and Irish Modern Music Institute w Londynie. W międzyczasie wydała też kilka singli.