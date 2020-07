Księżna Diana miałaby dzisiaj 59 lat. Smutna historia jej życia nadal budzi zainteresowanie. "Miałam nieszczęśliwe dzieciństwo"

Ostatnie lata życia Diany to nieustanny wyścig z paparazzi. Walkę z prasą niestety przegrała. 31 sierpnia 1997 roku mercedes wiozący księżną i Dodiego uderzył w filar tunelu w Paryżu. Paparazzi robili zdjęcia nim na miejsce przybyła karetka. Półprzytomna Diana miała mówić do paparazzi: 'Zostawcie mnie w spokoju'. O 1:00 w nocy przewieziono ją do szpitala, gdzie zmarła 3 godziny później, w niedzielę o 4 nad ranem. Miała 36 lat. Dodi i kierowca zginęli na miejscu. Newspix/AP