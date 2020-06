Tala Kotova ma zaledwie 19 lat, ale już zdążyła poddać się wielu operacjom oraz zabiegom mającym na celu upodobnienie jej do lalki Barbie. W efekcie dziewczyna może poszczycić się ogromnymi ustami i niemniej efektownymi rzęsami. To jej znaki rozpoznawcze. Mimo wyraźniej słabości do chirurgii plastycznej Kotova twierdzi, że jej piersi oraz pupa są dziełem natury, a nie lekarza. Internauci mają jednak swoje zdanie na ten temat.



Instagram/kuklatala