Odrzucili role w kultowych filmach, które stały się hitami. Forrestem Gumpem miał być sam John Travolta

Choć "przegoniła" z "Pretty Woman" między innymi Michelle Pfeiffer, to również ona może przyznać się do niezbyt trafnych wyborów w karierze zawodowej. Aktorka także otrzymała propozycję zagrania w "Nagim Instynkcie", jednak nie skorzystała z tak ogromnej szansy. Reżyserzy planowali, by Roberts pojawiła się w takich produkcjach jak: "Ojciec Chrzestny III", "Bezsenność w Seattle" czy "Zakochany Szekspir", za którego Gwyneth Paltrow otrzymała Oscara.