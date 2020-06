Karolina Pisarek właśnie kupiła swoje wymarzone mieszkanie. To dwupoziomowy apartament na warszawskim Mokotowie, który jest wart 2.050.000 zł. Tylko w rozmowie z Plotkiem modelka zdradziła, co skłoniło ją do zakupu właśnie tego lokum. Musimy przyznać, że takich wnętrz nie powstydziłby się niejeden architekt. Zobaczcie zresztą sami.

Karolina Pisarek mieszkanie Plotek Exclusive Karolina Pisarek kupiła mieszkanie Mieszkanie, które wybrała Karolina Pisarek ma ponad 200 metrów kwadratowych i znajduje się na jednym z luksusowych osiedli na warszawskim Mokotowie. Gołym okiem widać, że apartament jest urządzony na najwyższym poziomie.

