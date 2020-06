Szczęśliwe gwiazdy wróciły na ściankę po przerwie. Dominika Tajner, Eliza Trybała i Lidia Kopania na otwarciu salonu urody

Nadszedł ten czas, kiedy gwiazdy mogą powrócić na wymarzoną ściankę. Ze względu na pandemię koronawirusa, od marca nie były organizowane żadne celebryckie eventy, jednak teraz wszystko wskazuje na to, że się to zmieni. W Warszawie Roksana Da?bkowska i Daria Najhajt otworzyły salon kosmetyczny, gdzie można sobie nałoz?yc? rzęsy i zrobić zabiegi na twarz. Firma Marshall Lashes od kilku lat specjalizuje się w stylizacji rzęs. Otwarcie salonu w Warszawie dla celebrytek było świetną okazją do wyjścia z domu i zapozowania za stęsknionymi fotoreporterami. Pojawiła się Paula Tumala, Dominika Tajner i wiele innych gwiazd.

Dominika Tajner postawiła na zwiewną, zieloną sukienkę. Gołym okiem widać, że była żona Michała Wiśniewskiego była w świetnym humorze. Uśmiech nie schodził jej z twarzy.

