Ich Troje odnosiło z Justyną Majkowską na wokalu największe sukcesy. Jak dziś wygląda gwiazda i co robi?

Chociaż Justyna Majkowska występowała z zespołem tylko do 2003 roku, to właśnie z nią Ich Troje nagrali najlepszą płytę w historii. Na krążku zatytułowanym "Ad.4" znalazły się utwory, które śpiewamy po dziś dzień. Mowa m.in. o "Zawsze z Tobą chciałbym być", "Wypijmy za to", "Powiedz", czy "Lecz to nie to".

Wymienione powyżej single królowały na szczytach list przebojów.