Pamela i Mateusz z Fit Lovers pochwalili się zdjęciem w garderobie. Takiego wnętrza nie powstydziłaby się niejedna blogerka modowa

Pamela i Mateusz zdecydowali się zrobić małą wyprzedaż ubrań przy pomocy jednej z aplikacji. Nie obyło się oczywiście bez fotorelacji w mediach społecznościowych.

Podczas sprzątania szafy można znaleźć wiele ciekawych rzeczy, ale też te, które spychamy za każdym razem na dalszą część półki- mówiąc 'kiedyś jeszcze to założę'. My jakiś czas temu uznaliśmy to zdanie jako sygnał, że warto w takiej chwili podarować jednak drugie życie takiemu ciuchowi - czytamy pod postem.

Garderoba jest przestronna i na tyle obszerna, że spokojnie jest w stanie pomieścić zarówno wszystkie ubrania Pameli, jak i Mateusza. Niejedna blogerka modowa mogłaby im pozazdrościć.