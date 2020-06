O ciąży Małgorzaty Rozenek dowiedzieliśmy się 15 grudnia 2019 roku i to w wyjątkowy sposób. Radosną nowinę ogłosił zespół Ira podczas koncertu. Chwilę później oficjalne oświadczenie wydał Radosław Majdan na Instagramie.

W końcu mogę to powiedzieć, nasza rodzina w przyszłym roku powiększy się (być może o kolejnego piłkarza). Jestem niezwykle szczęśliwy i tym szczęściem chciałem się z Wami podzielić. Dziękuję Ci Małgosiu, bo dajesz mi tyle szczęścia, bo będę tatą, bo serca masz dwa, bo Cię kocham. Dziękuję moim przyjaciołom z IRA, to był niezwykle wzruszający moment, który zapamiętam na zawsze - opisał filmik przyszły tata.

Teraz już wiemy, że Małgorzata i Radek dowiedzieli się o ciąży dwa tygodnie po powrocie z Rzymu, gdzie świętowali rocznicę ślubu. Para nie ukrywała, że droga do ciąży była dla niej bardzo trudna. O dziecko Małgorzata i Radek starali się od trzech lat. Przez ten czas kilka razy podchodzili do in vitro, dwa razy przeżyli poronienie.

