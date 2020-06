Tom Hanks i Rita Wilson wybrali się na spacer. Jeszcze niedawno walczyli z chorobą. Nie mogli się od siebie oderwać

Ich stan był jednak dobry, a 63-letni aktor nie tracił humoru podczas przymusowej izolacji. Jak informował media jego syn, rodzice poddawali się wszystkim niezbędnym czynnościom, które miały pomóc im w powrocie do zdrowia. Tom kiedy tylko mógł, to pokazywał na swoim profilu na Instagramie, jak mija mu czas. Raz udostępnił post, w którym zdradził, jak wygląda jego szpitalna dieta. Na zdjęciu widzimy tubkę Vegemite. Jest to australijski przysmak, a konkretnie pasta z drożdży i warzyw.