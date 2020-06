Martyna Wojciechowska pozuje na łóżku w sypialni. Patrzymy na genialnie ozdobioną ścianę. "Piękny wystrój"

4v 25 minut temu Oceniono 1 raz 1

Na tle polskich celebrytów postać bardzo pozytywna.

A mimo to cóż, to jak żołnierz najeźdźczej armii, co poczęstował bułką staruszkę.

Nadal wpisuje się w kult celebrytów, kryptoreklamy influenserów, tatuaże i toksyczną współczesność.



Nie kupuję tego, by zacytować klasyka. I każdemu myślącemu, radzę nie kupować.