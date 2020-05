Jeśli chodzi o nagłe zwolnienia dziennikarzy, to do tej pory prym wiodła TVP. Jesienią ubiegłego roku przekonała się o tym Monika Zamachowska. Prezenterka od lat była związana z Telewizją Polską. Wydawało się więc, że jej pozycja jest nie do ruszenia. Mimo wszystko pracodawca nie uwzględnił jej w listopadowym grafiku. Miejsce Moniki Zamachowskiej zajęła Małgorzata Tomaszewska.

Początkowo Zamachowska nie chciała komentować wyrzucenia z pracy. Z czasem pozwoliła sobie jednak na wbicie szpili TVP.