Agnieszka Kaczorowska należy do bardzo aktywnych użytkowniczek Instagrama. Nie dziwi więc, że oglądając pojedyncze posty, możemy przenieść się do jej dwupiętrowego mieszkania. Ostatnio pochwaliła się łazienką. Szare cegiełki i duży prysznic to dopiero początek!

Agnieszka Kaczorowska - mieszkanie screen Instagram / @agakaczor Łazienka Podróż po mieszkaniu Agnieszki Kaczorowskiej zaczynamy od łazienki, którą pochwaliła się gwiazda w najnowszym poście na Instagramie. Tańcząca aktorka nie zdecydowała się iść w ślady większość koleżanek z branży i zamiast jasnej łazienki z białymi kafelkami postawiła na odcienie brązu i lekko kremowego koloru. W pomieszczeniu znajduje się zarówno prysznic, jak i wanna. Fragment jednej ściany pokrywają szare cegiełki.

