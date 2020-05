Wróżono im wielką karierę, a zostali gwiazdami jednej piosenki. Jak dziś wyglądają: Ewa Sonnet, Ewelina Flinta i Gabriel Fleszar? Możecie się zdziwić

Debiutancki singiel Gabriela Fleszara "Kroplą deszczu" zrobił wielką furorę w 1999 roku. Piosenkarz szybko stał się idolem nastolatek i wróżono mu wielką karierę. Przez kilka lat był jednym z najbardziej rozchwytywanych artystów, jednak po wydaniu drugiego albumu w 2001 roku robiło się o nim coraz ciszej.



KRZYSZTOF WOJCIK/ Forum

W 2011 roku powrócił do telewizji, jako uczestnik "The Voice of Poland", jednak nie udało mu się tam odnieść sukcesu. Gabriel Fleszar nie poddaje się i wciąż zajmuje się muzyką. Dwa lata temu wystąpił w programie TVN "Dzień Dobry Wakacje", gdzie zagrał swój kawałek pt. "Alias". Muzyk zapuścił włosy i zmienił wizerunek. Z trudem można go rozpoznać.



