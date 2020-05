Paulina Kosiniak-Kamysz jest w drugiej ciąży! Żona kandydata na prezydenta ogłosiła radosną nowinę w Dzień Matki

Dzień Matki to wyjątkowe święto. Dzieci dziękują swoim rodzicielkom za wychowanie i całą okazaną przez całe życie miłość. Żona kandydata na prezydenta, Paulina Kosiniak-Kamysz, uznała, że to idealny moment, by podzielić się z opinią publiczną radosną nowiną. Opublikowała na Instagramie zdjęcie córką Zofią i ogłosiła, że jest w ciąży:

Rok temu pierwszy Dzień Matki z Zosią. Tyle szczęścia! A już wkrótce będzie go dwa razy więcej!

Gratulujemy!