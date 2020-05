Aleksandra Woźniak z "13 posterunku" rzuciła aktorstwo i została psychologiem. Nie ona jedyna zrezygnowała z show-biznesu

Maciej Kowalewski przed laty wcielał się w postać Franka w serialu 'Lokatorzy', któremu ciągle brakowało pieniędzy i szukał sposobu na to, jak zarobić i się przy tym zbytnio nie napracować. Dziś aktor ma 48 lat i jest ojcem trójki dzieci. Jego wygląd mocno się zmienił, jednak nie chodzi tylko o upływ czasu. Kowalewski zapuścił włosy i brodę, przez co można mieć trudności z rozpoznaniem go.



Nie każdy wie, że od dawna jest cenionym pisarzem i reżyserem teatralnym. Za swoją działalność, głównie jako autor sztuk, zbiera wiele pochwał oraz zdobywa cenne nagrody i wyróżnienia.



