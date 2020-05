Anja Rubik to nasza dumna narodowa. Rzeszowianka jest jedną z najpopularniejszych modelek na świecie, co przekłada się na liczne zaproszenia na najważniejsze i największe imprezy w Europie i w Ameryce. Gwiazda z wielką chęcią przybywa w maju do Francji, by wziąć udział w Festiwalu Filmowym w Cannes. Jej kreacje zawsze są szeroko komentowane, a jako modelka może pozwolić sobie nawet na tak kontrowersyjne kreacje jak w zeszłym roku - czarne spodnie i marynarkę, pod którą nie miała bielizny.



HAEDRICH/VU/SIPA / HAEDRICH/VU/SIPA/SIPA/East News