Vera Wang wygląda na 20 lat, a ma 70. Nie jest jedyna. Te gwiazdy nie zmieniły się przez dekady

Vera Wang to jedna z najpopularniejszych projektantek mody, a to za sprawą sukni ślubnych, jakie wychodzą spod jej ręki. Nie tylko jej umiejętności krawieckie są godne pozazdroszczenia, lecz też niesamowita sylwetka. Gwiazda w czerwcu skończy 71 lat, w co trudno uwierzyć, bo przypomina dwudziestolatkę.