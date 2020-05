Ogólnie mieszkanie Zosi Ślotały i Kamila Haidara oraz ich dzieci jest urządzone ze smakiem. Tak jak w pokojach pociech, tak i w reszcie pomieszczeń dominują jasne barwy. Na biało urządzona jest kuchnia. Wygląda jak z katalogu. Całość ożywiają barowe krzesła, które są w żółtym kolorze. Internauci chwalą to pomieszczenie:

Piękna kuchnia.

Co to za kolor krzeseł? Nigdzie nie mogę go znaleźć, a jest obłędny - piszą.



Instagram.com/ miss_zi