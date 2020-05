Edyta Pazura chwali się zdjęciem z sypialni. Widać luksus, ale największe wrażenie robi łóżko. Piękne

Edyta i Cezary Pazura często pokazują również zdjęcia i nagrania z drugiego pokoju dziennego, w którym również pojawia się szara kanapa. Ta jednak charakteryzuje się fantastycznymi wzorami.

To, co jednak przyciąga uwagę, to drugi duże okna ozdobione pięknymi firanami. Dzięki nim pokój jest jasny i wygląda na bardzo przestrzenny.



Fot. edyta_pazura/Instagram