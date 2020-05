Adele schudła ok. 45 kg. Mimo to nie jest rekordzistką wśród gwiazd. Pokonał ją polski celebryta, który zrzucił aż 160

Największą walkę stoczył Big Boy znany z programu "Gogglebox". Uczestnik stracił aż 160 kg! W krytycznym momencie ważył 230 kg, co uniemożliwiało mu swobodne poruszanie się. Wtedy postanowił zawalczyć o siebie. Specjaliści doradzili mu operację zmniejszenia żołądka. Wyeliminował ze swojego jadłospisu produkty, przez które tył. Nie jadł także np. jabłek, cebuli czy fasoli, bo źle się po tym czuł. Stara się jeść mało, ale często. W ogóle nie pije alkoholu. Podkreśla jednak, że nie spędził ani godziny na siłowni.

Jakbym dalej tak się prowadził i tył, to bym długo nie pożył. Byłem jedną nogą nad przepaścią. Zmniejszenie żołądka było dobrym początkiem do tego, żeby zmienić swój tryb i styl życia. To był zdrowy start. Przez pierwszy miesiąc bardzo leci waga. Nawet nie chciało mi się jeść. To był kluczowy czas. Ważne jest jednak, żeby zapanować nad swoją psychiką. Inaczej nawet nie zauważysz, że wracasz do starych nawyków - mówił w wywiadzie dla portalu abczdrowie.pl.



Instagram.com/ big_borkowski_boy



