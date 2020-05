James Hewitt pojawił się w brytyjskiej rodzinie królewskiej jako instruktor jazdy konnej. Od razu wpadł w oko Lady Di, co sprawiło, że mieli romans. Co więcej, parę lat później sama Diana potwierdziła związek z Jamesem, podczas jednego z wywiadów. Choć zapowiadało się pięknie, niestety ich związek nie przetrwał. Po pięciu latach ogłosili rozstanie, a powód nie jest do dziś znany.