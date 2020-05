Beata Kozidrak od lat porywa tłumy wyjątkowym głosem i dlugimi nogami. Dama polskiej sceny muzycznej kończy 60 lat

Beata nieprzerwanie rozwija swoją karierę muzyczną. Jej piosenki od lat można usłyszeć w największych rozgłośniach radiowych. Mogliśmy ją podziwiać na szklanym ekranie. Przed laty wystąpiła gościnnie w serialu ''Niania'' i polskim zwiastunie siódmego sezonu serialu Netflixa ''Orange Is the New Black''. Jednak to nie wszystko. Była trenerką chóru w programie ''Bitwa na głosy'' i kapitanką jury w programie Polsatu "Śpiewajmy razem. All Together Now''.