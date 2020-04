Matthew Perry tak wyglądał w zeszłym roku. Na najnowszych zdjęciach widać, że nie jest w najlepszej formie

Matthew Perry do tej pory budzi zainteresowanie fanów serialu "Przyjaciół" i paparazzi. Aktor, który usunął się nieco z show-biznesu, co jakiś czas pojawia się w mediach. Głównie trafiają do obiegu jego zdjęcia, które fotoreporterzy robią mu, gdy przechadza się ulicami. Dzięki temu możemy zobaczyć, jak obecnie wygląda.

Przyjaciele Fot. East News Matthew Perry, czyli niezapomniany Chandler Matthew Perry zyskał sławę dzięki roli Chandlera Binga w serialu 'Przyjaciele' (1994-2004). Dla wielu widzów to właśnie jego postać była najzabawniejsza i najlepsza. Okazuje się, że aktor miał spory wpływ na scenariusz - często pomagał wymyślać dialogi i sytuacje. Niestety, jego życie prywatne nie przypomina tego z kultowej produkcji.