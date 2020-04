"Chłopaki do wzięcia". Joanna i Szczena znowu są razem. Zbierają pieniądze na remont domu. Internauci są oburzeni

Joanna Wielocha i Rysiek "Szczena" znowu do siebie wrócili. Jedna z bardziej popularnych par z programu "Chłopaki do wzięcia" mieszka w popadającym w ruinę domu matki Ryśka. Teraz para zbiera pieniądze na remont, co zaniepokoiło internautów. Obawiają się, że ci przepiją zebraną kasę.

Joanna Wielocha i Szczena z 'Chłopaki do wzięcia' facebook.com/ryszard.dabrowski.54 Asia z "Chłopaków do wzięcia" wróciła do Ryśka Rysiek niedawno znowu wyszedł z więzienia i jak się okazuje, nie przeszkadzało to Asi, żeby do niego wrócić. Para mieszka w zrujnowanym domu matki Ryśka, jednak chce zrobić w nim remont za pieniądze z internetowej zbiórki. Ta nie cieszy się dużym powodzeniem, ponieważ internauci obawiają się, że Asia i Rysiek przepiją zebrane pieniądze. Radzą Szczenie, żeby wziął się za robotę, jednak ten odpiera ich ataki, twierdząc, że nie zarabia wystarczająco dużo, żeby pozwolić sobie na remont.