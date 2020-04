Marta Żmuda Trzebiatowska pokazała wielkanocny koszyczek i ciążowy brzuch. Zobacz, jak inne gwiazdy spędzają święta

W tym roku święta Wielkiej Nocy spędzamy bez wychodzenia z domów. Tyczy się to również gwiazd, które jak co roku bacznie relacjonują swój świąteczny czas na Instagramie. Marta Żmuda Trzebiatowska pochwaliła się nie tylko wielkanocnym koszykiem, a również ciążowym brzuchem. A co pokazały inne polskie gwiazdy?

Marta Żmuda Trzebiatowska instagram.com/mzmudatrzebiatowskaofficial Marta Żmuda Trzebiatowska Marta Żmuda Trzebiatowska już niedługo zostanie mamą. Na Instagramie pokazała swój wielkanocny koszyk, a także pokaźnych rozmiarów, ciążowy brzuch. Przy okazji złozyła życzenia swoim fanom. Kochani, po prostu MIŁOŚCI, WIARY i NADZIEI. Życzę Wam lepszego, nowego Świata, w którym się wszyscy (jak najszybciej) obudzimy zdrowi i szczęśliwi, że to trudne doświadczenie ostatnich miesięcy już za nami - napisała aktorka.