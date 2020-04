Paulina Sykut-Jeżyna zdradziła, jak wygląda jej apartament. Wnętrza stylowe, ale pokój Róży was rozczuli. 'Królestwo księżniczki'

Paulina Sykut-Jeżyna chętnie chwali się życiem prywatnym na swoim instagramowym profilu. Co prawda prezenterka telewizyjna do tej pory nie pokazała twarzy swojej córki Róży, ale jej fani mogą za to od czasu do czasu podejrzeć, jak mieszka ich idolka.

Apartament Sykut-Jeżyny jest urządzony ze smakiem oraz zgodnie z najnowszymi trendami. Jeśli chodzi o kolory, to dominują szarość oraz biel.

200-metrowy apartament dla przeciętnego Kowalskiego wydaje się bardzo duży i przestronny, jednak mąż prezenterki uważa, że to za mały metraż dla czworga. W rozmowie z 'Faktem' przyznał, że szuka nowego i większego lokum.

Mamy plany, aby przeprowadzić się do większego apartamentu lub ewentualnie domu. Już zaczynamy szukać i zobaczymy, jak będzie. Będzie większe mieszkanie, będziemy myśleć o dzieciach - powiedział jakiś czas temu tabloidowi.