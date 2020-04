Jednak ulubionym miejscem Cichopek jest jej balkon. Aktorka bardzo często publikuje zdjęcia właśnie z tego zakątka mieszkania.



instagram.com@katarzynacichopek

Oprócz kwiatów znajdziemy tu fantastyczny wiszący fotel.



Balkon to też świetne miejsce do codziennych ćwiczeń, co Kasia bardzo chętnie wykorzystuje.



